AVSLÖJAR: Flera klubbar på plats i Sverige för Bishesari
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Det utländska intresset ökar för Elis Bishesari, 20.
Enligt FotbollDirekts uppgifter kommer utländska klubbar vara på plats för att scouta målvakten i måndagens toppmöte mot Mjällby.
På måndag är det allsvenskt toppmöte i Göteborg – och det med Sveriges förmodligen två mest lovande målvakter: Elis Bishesari i IFK Göteborg och Mjällbys Serie A-klara Noel Törnqvist.
När det gäller Bishesari börjar det utländska intresset också skjuta fart och han kan på lite sikt gå i samma fotspår som nämnde Törnqvist, Jacob Widell Zetterström och Oliver Dovin.
Inför måndagens toppmatch på Gamla ullevi står det, enligt FotbollDirekts uppgifter, klart att U21-keepern löpande följs av tre till fem klubbar på plats i Sverige. Klubbarna kommer från Premier League och The Championship i England, samt Bundesliga i Tyskland.
Värderas till 17 miljoner
Målsättningen i nuläget – hos både ”Blåvitt” och huvudpersonen – uppges däremot i nuläget handla om nästa sommar snarare än vinterfönstret, om inget oförutsett inträffar.
Enligt vad FotbollDirekt erfar är värdet på Bishesari i dag uppe i omkring 1,5 miljoner euro, som motsvarar nära 17 miljoner kronor. Hans kontrakt gäller till december 2027.
Inför måndagens match mot Mjällby har en start varit osäker på grund av en skada som målvakten åtdrog sig under tiden i U21-landslaget. I dag, torsdag, deltog han däremot på ”Blåvitt” träning.
– Vi har allt under kontroll. Jag började med att vara med på vissa delar. Det känns bättre, säger han till Fotbollskanalen.
Under landslagsuppehållet med U21 stod han mål i 4-0-förlusten mot Italien och missade sedan mötet med Polen.
Den här artikeln handlar om: