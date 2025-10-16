AVSLÖJAR: Flera klubbar på plats i Sverige för Bishesari 

Det utländska intresset ökar för Elis Bishesari, 20.

Enligt FotbollDirekts uppgifter kommer utländska klubbar vara på plats för att scouta målvakten i måndagens toppmöte mot Mjällby.

Foto: Bildbyrån

På måndag är det allsvenskt toppmöte i Göteborg – och det med Sveriges förmodligen två mest lovande målvakter: Elis Bishesari i IFK Göteborg och Mjällbys Serie A-klara Noel Törnqvist.

När det gäller Bishesari börjar det utländska intresset också skjuta fart och han kan på lite sikt gå i samma fotspår som nämnde Törnqvist, Jacob Widell Zetterström och Oliver Dovin.

Inför måndagens toppmatch på Gamla ullevi står det, enligt FotbollDirekts uppgifter, klart att U21-keepern löpande följs av tre till fem klubbar på plats i Sverige. Klubbarna kommer från Premier League och The Championship i England, samt Bundesliga i Tyskland.

Värderas till 17 miljoner

Målsättningen i nuläget – hos både ”Blåvitt” och huvudpersonen – uppges däremot i nuläget handla om nästa sommar snarare än vinterfönstret, om inget oförutsett inträffar.

Enligt vad FotbollDirekt erfar är värdet på Bishesari i dag uppe i omkring 1,5 miljoner euro, som motsvarar nära 17 miljoner kronor. Hans kontrakt gäller till december 2027.

Elis Bishesari med U21-landslaget. Foto: Bildbyrån

Inför måndagens match mot Mjällby har en start varit osäker på grund av en skada som målvakten åtdrog sig under tiden i U21-landslaget. I dag, torsdag, deltog han däremot på ”Blåvitt” träning.

– Vi har allt under kontroll. Jag började med att vara med på vissa delar. Det känns bättre, säger han till Fotbollskanalen.

Under landslagsuppehållet med U21 stod han mål i 4-0-förlusten mot Italien och missade sedan mötet med Polen.