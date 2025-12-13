AVSLÖJAR: Fransk storklubb visar intresse  

Intresset växer för Bleon Kurtulus. Ännu en tung internationell aktör finns nu med i bilden om HBK:s supertalang.

Enligt FotbollDirekts uppgifter handlar det den här gången om AS Monaco.

Foto: Bildbyrån

Bleon Kurtulus har ett genombrottsår bakom sig.

Bara 18 år men likväl redan ordinarie och det i en så svår roll som den som mittback.

Och intresset är stort för en av höstens bästa allsvenska försvarsspelare.

Tidigare under året har det funnits uppgifter om klubbar som Brentford, Anderlecht, Roma, Genoa och Como.

Även Djurgårdens IF har under året uppgetts vara intresserade och ifjol fanns uppgifter om intresse från Hammarby.

Nu kommer det ännu mer.

Enligt FotbollDirekts uppgifter finns även franska Monaco med i bilden kring Kurtulus.

Fransmännen har enligt FD:s uppgifter fört fram ett första intresse – men ännu utan en första kontakt med Halmstad.

FotbollDirekt och även Expressen har tidigare i höst haft uppgifter om att HBK har nobbat bud på omkring 30 miljoner kronor.



Bleon Kurtulus går vid årsskiftet in på slutåret av sitt kontrakt.

Efter mötet med AIK i slutet av säsongen så kommenterade han sin framtid för FD:

”Jag kan tyvärr inte säga någonting”.

Nu återstår det att se hur huvudpersonen och Halmstad resonerar. Snabbt ta nästa steg eller ha tålamod fram till sommarens fönster som ju är större?

Den gångna säsongen blev det ett mål på 28 matcher för talangen i Halmstads BK.