AVSLÖJAR: Ingen kontakt med Edvardsen efter Ola Larsson  

IFK Göteborg är på jakt efter nyförvärv – men några försök med ett namn som Victor Edvardsen har inte ägt rum.

Under den nya ledningen uppges kontakten med stjärnan ha dött.

IFK Göteborg uppges uppges hs släppt kontakten med ett namn som sett ut som ett drömalternativ i så många år.

När Blåvitt nyligen släppte i väg ett namn som Oscar Pettersson till Go Ahead Eagles så fick sportchef Hannes Stiller frågor om stjärnan – som ju spelar i just Eagles.

”Som det ser ut nu blir det nog svårt”, sa han nyligen till Expressen.

”Victor är ständigt aktuell och inte aktuell höll jag på att säga. Det har varit pågående under flera år”.

Men aktuellt är det alltså inte.

Enligt FotbollDirekts källor existerar helt enkelt inga kontakter mellan parterna sedan Ola Larsson slutade.

Efter den tekniske direktören uppges tystnad råda.

Enligt FotbollDirekts uppgifter vore Blåvitt ett alternativ för den förre Dif-stjärnan – om ett tillräckligt bra bud skulle presenteras.

Det går emellertid allt annat än nöd på Edvardsen som uppges ha en rad olika alternativ.

Dels har intresset utifrån växt avsevärt med dels turkiska storklubben Besiktas – men även med ett absolut konkret intresse från amerikanska MLS.

Där till ska även läggas att ett nytt femårskontrakt finns i diskussion med den nederländska klubben.

Victor Edvardsens kontrakt gäller fram till sommaren 2026 och han skulle, enligt FD:s uppgifter, kosta 5-7 miljoner kronor att lösa.