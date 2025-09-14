AVSLÖJAR: Klubben som Djurgården och Tokmac tackade ja till  

Redan i slutet av förra månaden avslöjade FotbollDirekt att Djurgården förhandlade med Al Najma om Tokmac Nguen.

Nu står det enligt FD:s källor ikväll klart både både Dif och Nguen var överens med den saudiska klubben och ett bud på 5 miljoner.

Foto: Bildbyrån

Djurgården hade tagit en klar seger mot Norrköping med 4-0 och Tokmac Nguen såg förlorad ut.

Vid tidpunkten avslöjade FotbollDirekt dels att han hade nobbat Omonia Nicosia på Cypern – men även att Al Najma från Saudiarabien hade kommit in i bilden.

I dagens oavgjorda och dramatiska derby mot Hammarby kom Nguen in i den andra halvleken – och efter matchen bekräftade han själv för församlad media att han nu blir kvar året ut.

– Det var en förhandling som pågick och så accepterade Djurgården men sedan gick den klubben vidare med en annan spelare, det är så som jag förstått det. Det är inget värre än det utan det är sådant som händer i fotboll, sa norrmannen efter derbyt.

Enligt uppgifter till FD står det nu klart att så väl Djurgården som den 31-årige var stjärnan överens med den saudiska Pro League-klubben. Dif hade accepterat en övergångssumma på i storleksordningen fem miljoner kronor och Tokmac hade å sin sida tackat ja till personliga villkoren i ett flerårskontrakt.

Nu blev det aldrig någon övergång och det uppges ha handlat om att kontakten dog ut. Al Najma hörde aldrig av sig för att slutföra affären och uppges inte ha bemödat sig med att förklara tystnaden.