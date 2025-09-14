Beskedet: Tokmac Nguen stannar i Djurgården

STOCKHOLM. Tokmac Nguen såg länge förlorad ut för Djurgården.

Men nu har affären med den saudiska klubben gått i stöpet och efter 3-3 mot Hammarby slår norrmannen fast att han blir kvar i blårandigt säsongen ut.

– Det här är sådant som händer i fotboll, säger han i den mixade zonen.

Foto: Bildbyrån

”Hade du frågat mig för en månad sedan var jag övertygad om att han inte skulle spela kvar i Djurgården”. När FD träffade sportchef Bosse Andersson i veckan på Kaknäs var sportchefen optimistisk kring att behålla Tokmac Nguen kontraktstiden ut, det vill säga fram till säsongsslut i november.

Nu slår Nguen själv fast att så blir fallet. Den saudiska klubben Al-Najma SC som FD kunde berätta om i slutet av augusti har dragit sig ur affären.

– Det var en förhandling som pågick och så accepterade Djurgården men sedan gick den klubben vidare med en annan spelare, det är så som jag förstått det. Det är inget värre än det utan det är sådant som händer i fotboll, säger Nguen i den mixade zonen som bekräftar att spåret med saudierna nu är helt dött.

På frågan om han kommer stanna i Djurgården svarar han snabbt och kort.

– Ja, säger Nguen som inte ser några problem med att fortsätta i Djurgården ett par månader till.

– Det har varit lugnt. Jag är redo att spela matcher och jag har tränat bra. Det är ingen stress och jag har ju sagt hela tiden att om jag lämnar så lämnar jag, om inte så är jag nöjd med att vara kvar här.