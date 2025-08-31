AVSLÖJAR: Tokmac Nguen högaktuell för ny klubb

Tobias Gulliksen är på väg till Rapid Wien.

Ett annat stort namn för Djurgården ser nu också snart ut att ha gjort sitt.

Tokmac Nguen är enligt FotbollDirekts källor aktuell för Al-Najma SC i Saudiarabien.

Tokmac Nguen är på väg till Saudiarabien. Foto: Bildbyrån

Djurgården tog en klar seger mot IFK Norrköping (4-0) tidigare i dag och det utan stjärnduon Tobias Gulliksen och Tokmac Nguen. Den förstnämnde har fått klartecken att resa till Österrike medan Nguen nu också är nära en flytt.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är den norske stjärnan i samtal med ett par klubbar in i det sista och där det nu står klart att den ena handlar om Al-Najma SC i Saudiarabien. Kontakterna mellan det förra Ungern-proffset och den saudiska högstaliga-klubben ska ha pågått och gått under radarn i flera veckor.

Det har även funnits uppgifter om Omonia Nicosia på Cypern, men det är ett alternativ som Nguen ser ut att ha valt bort.

Tokmac Nguen har gjort totalt 60 matcher för Djurgården sedan han anslöt från ungerska Ferencváros inför fjolårssäsongen. Han står noterad för 18 mål och 12 assist.

Al-Najma SC är nykomling i den saudiska högstaligan, Saudi Professional League.