AVSLÖJAR: Mjällby-stjärnan genomgår läkarundersökning

Abdoulie Manneh är ännu en gång på gång bort ifrån Mjällby.

Det är brittisk media som påstår att han inom ett dygn landar i Birmingham.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att Manneh läkarundersöks redan i dag.

Foto: Bildbyrån

En av Mjällbys stora guldhjältar ser ut nu ut att vara nära förlorad, i form av Abdoulie Manneh.

Efter uppgifterna från engelska Give me Sport under gårdagen om att han kan flyga från Sverige inom närmaste dygnen kommer nu nya uppgifter. Klubbarna är muntligen överens och enligt FotbollDirekts uppgifter läkarundersöks Manneh redan under eftermiddagen.

Abdoulie Manneh var förra året ett tag klar för grekiska Olympiakos innan den grekiska storklubben på oklar grund drog sig ur. Efter säsongen nämndes Coventry – och FD avslöjade att samtal fanns kring den 20 november.

Övergångssummans storlek med Birmingham är i nuläget oklar – men det har talats om krav från Maif på omkring 40 miljoner kronor.

Med Mjällby AIF står Abdoulie Manneh noterad för spel i 59 matcher i vilka det har blivit elva mål och fyra assist. Hans kontrakt med Blekinge-klubben sträcker sig fram till slutet av 2027.