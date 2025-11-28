AVSLÖJAR: Premier League-klubb i samtal med Mjällby

Mjällby saknar än så länge första bud på Abdoulie Manneh – men inom kort smäller det.

FotbollDirekt kan nu avslöja att en Premier League-klubb har klivit in i bilden.

Mjällby ser ut att komma allt närmare en rekordaffär med Abdoulie Manneh och Coventry har under några veckor pekats ut som huvudspår.

Nu kommer emellertid uppgifter om att konkurrensen väsentligt har hårdnat.

Enligt flera olika källor till FotbollDirekt så är nu Mjällby i pågående samtal med en Premier League-klubb.

Vilket ställe det handlar om framgår ännu inte – men för några veckor sedan nämndes Bournemouth i afrikansk media.

Några bud uppges däremot ännu inte finnas till

Mjällby – vare sig från PL- klubben eller Coventry.

Enligt FD:s uppgifter ägde ett första möte rum i förra veckan med de sistnämnda.

Svenska mästarna ska vidare helt nyligen ha informerats om att första bud är på gång från intresserade parter.

Maif uppges kräva minst 45 miljoner kronor och det har även funnits uppgifter i utländsk media om klubbar som kan gå in med så mycket som 60 miljoner.

FotbollDirekt avslöjade under sensommaren den tänkta övergången till Olympiakos som till sist föll på mållinjen. FD har även haft uppgifter om intresse från Stoke.

Totalt blev det sju mål och tre assist för Manneh i Allsvenskan den här säsongen.