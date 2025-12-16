AVSLÖJAR: Trelleborgs FF på väg att plocka från konkurrent

Trelleborgs FF är på väg att göra ännu en värvning, vilket FotbollDirekt kan avslöja.

Enligt FD:s uppgifter är TFF på väg att plocka in Prince Balde från FC Rosengård.

Foto: Bildbyrån

Trelleborgs FF trillade ur superettan den gångna säsongen och nästa år ska man försöka att studsa tillbaka.

Klubben har nyligen förstärkt med Andreas Granqvist som ny huvudtränare och med målvakten Malte Påhlsson som också har plockats in av Skåneklubben. FotbollDirekt kan nu avslöja att ett ännu ett nyförvärv är på igång.

Enligt FD:s uppgifter är Prince Balde så gott som klart för TFF. Mittbacken ansluter som Bosman från FC Rosengård i det fall att inget oförutsett inträffar.

Den gångna säsongen noterades 27-åringen för en assist på 24 matcher i Ettan.