Officiellt: Granqvist tar över Trelleborgs FF

Andreas Granqvist är klar som ny huvudtränare för Trelleborgs FF.

Han har skrivit på ett tvåårskontrakt med klubben.



Inför säsongen 2024 presenterades 40-årige Andreas Granqvist som huvudtränare för Ettan-klubben Ängelholms FF och skrev på ett treårigt avtal.



På onsdagen meddelades att Granqvist och ÄFF kommit överens om att avsluta kontraktet i förtid, vilket innebär att tränaren lämnar klubben med omedelbar verkan. I samband med de kom Expressen med uppgifter om att Granqvist var nära att ta över Trelleborgs FF.



Nu står det klart. Under torsdagen presenterades han som ny huvudtränare för TFF. Han har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över två år.



– Först och främst vill jag säga att det känns väldigt bra att komma till Trelleborgs FF och jag har naturligtvis bra koll på föreningen i stort från tiden som både spelare, sportchef och tränare. Jag har fått ett bra intryck av samtliga personer jag har haft samtal med och ser verkligen fram emot att få arbeta här, säger Andreas Granqvist till klubbens hemsida.