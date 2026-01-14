AVSLÖJAR: Visar seriöst intresse – enorm prislapp
Williot Swedberg har höjt sig själv på transferhimlen igen.
Efter flera mål mot toppmotstånd på kort tid i december uppges nu flera klubbar visa ett seriöst intresse för svensken.
Enligt FotbollDirekts uppgifter handlar det om bland annat Atalanta.
Vilken månad han hade innan jul, med två mål mot Real Madrid och kort där efter ett mot Athletic Club. Williot Swedberg, 21, utsågs ovanpå det till månadens U23-spelare i La Liga i december månad.
Och intresset låter inte vänta på sig för den 21-årige svensken.
Enligt FotbollDirekts uppgifter beskrivs nu två Serie A-klubbar finnas med intresse. En av dessa är enligt vad FotbollDirekt erfar Atalanta – men ännu utan att några bud finns till Celta Vigo.
”Atalanta gillar honom”
Intresse från Bergamo-klubben har även transferjournslisten Gianluca Di Marzio uttalat sig om.
– Jag vet att Atalanta gillar honom som en spelare för framtiden i Serie A, sa han i en intervju med SvenskaFans i förra veckan.
Enligt vad FotbollDirekt erfar väntas La Liga-klubben begära i storleksordningen 130 miljoner kronor för en övergång. Det är en rejäl värdeutveckling kring en spelare som för några år sedan genererade 56 miljoner kronor till Hammarby. ”Bajen” uppges ha 15-20 procent i vidareförsäljningsklausul.
I Atalanta skulle Swedberg bland annat bli lagkamrat med den svenske landslagsbacken Isak Hien. Där spelar även den tidigare Hammarby-försvararen Odilon Kossounou.
