Bajen betalar en lägre summa

Hammarby är nära att köpa loss Victor Lind från Brommapojkarna.

Nu kommer nya uppgifter ikväll till FotbollDirekt om övergångssumman.

Foto: Bildbyrån

En av de största allsvenska spelarköpen genom tiderna är nära att bli verklighet. Ikväll har danska Tipsbladet kommit med uppgifter om att Hammarby är nära att köpa loss Brommapojkarnas Victor Lind.

Övergångssumman uppges bli så stor som 28 miljoner kronor.

Enligt FotbollDirekts källor så handlar det emellertid inte om en så stor summa. Enligt FD:s uppgifter så kostar han 23 miljoner kronor att lösa och där BP på sikt kan tjäna ytterligare fem miljoner i olika bonusersättningar.

Tipsbladet gör även gällande att Midtjylland har en vidareförsäljningsklausul på 40 procent för Lind. Detta i samband med att han såldes till BP i fjol.

Victor Lind slog igenom i allsvenskan i fjol när han noterades för tio mål och fyra framspel på 27 matcher. Kontraktet med Brommapojkarna sträcker sig till och med 2027.

FotbollDirekt har tidigare rapporterat att Bajens försök att värva Seattles Georgi Minoungo lagts på is.