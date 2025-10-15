IFK Göteborg har stått för en stark säsong.

Inför nästa säsong så är Stefan Billborn tydlig med att han vill förstärka.

– Det är klart att vi måste rekrytera in nya spelare, säger Stefan Billborn i han i GP:s fotbollspodd ”Inga Dönare”.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg har stått för en stark säsong och med fyra omgångar slåss Blåvitt för en Europaplats. Med fyra omgångar kvar så ligger Blåvitt femma, en poäng efter Gais som just nu innehar den sista Europaplatsen.

Huruvida det blir Europaspel för Blåvitt nästa år återstår att se, men klart i varje fall är att planeringen till nästa år redan inletts och Stefan Billborn är tydlig med att han vill förstärka.

– Det är klart att vi måste rekrytera in nya spelare. Sedan kan man utveckla några vi har, några kommer ta steg. Men vi måste ha in ett par spelare till som är mer resistenta mot press så att man kan vila med boll. Det tror jag och vi måste addera in lite mer passningskvalité i de bakre regioner och backlinjen. Samtidigt är det så att det finns en verklighet att förhålla sig till. Mitt jobb är inte att spela den fotboll jag vill utan att spela den fotboll jag och ”Jocke” (Joachim Björklund) tror är bäst för att vinna matcher, säger han i GP:s fotbollspodd ”Inga Dönare”.

I nästa omgång ställs IFK Göteborg mot Mjällby AIF, den matchen går av stapeln på måndag.