Celina om framtiden i AIK: ”Tror att det kommer lösa sig”

Efter två och ett halvt år i AIK går Bersant Celinas kontrakt med klubben ut i sommar.

Så blir dock inte fallet om han själv får bestämma.

– Jag skulle inte säga att jag är orolig, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Bersant Celina anslöt till AIK under sommaren 2023, på lån från franska Dijon. Under den efterföljande vintern köptes han loss och skrev på ett avtal som sträcker sig fram till den sista juli i år.

Enligt uppgifter ska den 29-årige offensiva förmågan sitta på en av de högsta lönerna i AIK samt ha en ”sign off-bonus” som betalas ut i samband med att hans avtal löper ut.

Däremot ser det inte ut som att varken ”Gnaget” eller Celina själv vill att det blir så.

– AIK har varit tydligt med att de vill att jag ska vara här, men vi har ännu inte kommit till samtal om ett kontrakt. Jag förväntar mig att det sker när vi kommer tillbaka. Förhoppningsvis hittar vi en lösning, säger Celina till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Det är första gången jag är i den här situationen med sex månader kvar på mitt kontrakt. Det är en ny situation för mig. Jag skulle inte säga att jag är orolig, då AIK har varit tydligt med mig och jag har varit tydlig med dem. Jag hoppas på det bästa för båda parter.

Således verkar det som att både AIK och norsk-kosovanen vill att samarbetet fortsätter.

– Ja, det har alltid varit positivt. Jag tror att det kommer lösa sig, avslutar han.






