Derby County kräver 15 miljoner pund för att släppa Jacob Widell Zetterström.
Det skulle göra den svenska målvakten till klubbens dyraste försäljning – någonsin.
”JWZ” skulle dessutom bli den femte dyraste målvaktsförsäljningen från The Championship.
Den svenska landslagsmålvakten Jacob Widell Zetterström, 27, gör succé i Derby County i den engelska andraligan The Championship. Keepern är ordinarie burväktare i den engelska klassikerklubben och denna säsong har han bara släppt in 36 mål på 28 matcher för The Championship-elvan Derby.
I förra veckan kom rapporter om att 27-åringen skulle ha dragit till sig intresse från Premier League. Enligt SportsBoom ska Bournemouth vara intresserat av en värvning, och även Nottingham Forest och Brentford ska enligt de engelska uppgifterna följa ”JWZ”. Men en övergång från Derby kommer att kosta menar Daily Mail, som rapporterar att andraligaklubben kommer att kräva 15 miljoner pund (motsvarande drygt 182 miljoner kronor) för att släppa Widell Zetterström.
Blir dyraste försäljningen någonsin
En prislapp på 15 miljoner pund skulle göra svensken till Derby Countys dyraste försäljning någonsin. Klubbens tidigare transferrekord ligger på drygt 10,5 miljoner pund när Matej Vydra lämnade för Burnley 2018.
Derby Countys dyraste försäljningar:
|Spelare
|Till
|År
|Övergångssumma
|Matej Vydra
|Burnley
|2018
|10,58 miljoner pund
|Jeff Hendrick
|Burnley
|2016
|10,23 miljoner pund
|Seth Johnson
|Leeds
|2001
|9,97 miljoner pund
|Eiran Cashin
|Brighton
|2025
|9,32 miljoner pund
|Will Hughes
|Watford
|2017
|7,89 miljoner pund
Femte dyraste målvaktsförsäljningen
Skulle en 15 miljoner pund-övergång bli verklighet skulle Widell Zetterström även bli den femte dyraste försäljningen av en målvakt från andraligan The Championship. ”JWZ” skulle gå om den engelska landslagsmålvakten Nick Popes övergång från Burnley till Newcastle för nästan 10 miljoner pund 2022.
Den dyraste målvaktsförsäljningen från den engelska andraligan är Jordan Pickford från Sunderland till Everton för drygt 24 miljoner pund 2017.
