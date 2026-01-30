Då blir ”JWZ” dyrast någonsin

Derby County kräver 15 miljoner pund för att släppa Jacob Widell Zetterström.

Det skulle göra den svenska målvakten till klubbens dyraste försäljning – någonsin.

”JWZ” skulle dessutom bli den femte dyraste målvaktsförsäljningen från The Championship.

Foto: Alamy

Den svenska landslagsmålvakten Jacob Widell Zetterström, 27, gör succé i Derby County i den engelska andraligan The Championship. Keepern är ordinarie burväktare i den engelska klassikerklubben och denna säsong har han bara släppt in 36 mål på 28 matcher för The Championship-elvan Derby.

I förra veckan kom rapporter om att 27-åringen skulle ha dragit till sig intresse från Premier League. Enligt SportsBoom ska Bournemouth vara intresserat av en värvning, och även Nottingham Forest och Brentford ska enligt de engelska uppgifterna följa ”JWZ”. Men en övergång från Derby kommer att kosta menar Daily Mail, som rapporterar att andraligaklubben kommer att kräva 15 miljoner pund (motsvarande drygt 182 miljoner kronor) för att släppa Widell Zetterström.

Foto: Alamy

Blir dyraste försäljningen någonsin

En prislapp på 15 miljoner pund skulle göra svensken till Derby Countys dyraste försäljning någonsin. Klubbens tidigare transferrekord ligger på drygt 10,5 miljoner pund när Matej Vydra lämnade för Burnley 2018.

Derby Countys dyraste försäljningar:

Spelare Till År Övergångssumma Matej Vydra Burnley 2018 10,58 miljoner pund Jeff Hendrick Burnley 2016 10,23 miljoner pund Seth Johnson Leeds 2001 9,97 miljoner pund Eiran Cashin Brighton 2025 9,32 miljoner pund Will Hughes Watford 2017 7,89 miljoner pund

Femte dyraste målvaktsförsäljningen

Skulle en 15 miljoner pund-övergång bli verklighet skulle Widell Zetterström även bli den femte dyraste försäljningen av en målvakt från andraligan The Championship. ”JWZ” skulle gå om den engelska landslagsmålvakten Nick Popes övergång från Burnley till Newcastle för nästan 10 miljoner pund 2022.

Den dyraste målvaktsförsäljningen från den engelska andraligan är Jordan Pickford från Sunderland till Everton för drygt 24 miljoner pund 2017.