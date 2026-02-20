”Det är pengar, pengar och jag förstår det”

Lucas Bergvall är Djurgårdens största affär genom tiderna – och nu ser det ut att komma ännu mer.

Efter uppgifter om Chelsea och Liverpool så rusar hans pris i höjden.

– Det är pengar, pengar hela tiden och jag förstår det, säger Bosse Andersson.

Foto: Bildbyrån

När han lämnade Djurgården så blev han en av de största allsvenska försäljningarna genom tiderna. Drygt ett och ett halvt år senare kan han med utbetalda bonusar mycket väl vara dyrast.

Och intresset för honom bara ökar efter ett imponerande år. På kort tid har klubbar som Chelsea, Aston Villa och Liverpool nämnts i engelsk media.

Stora pengar står på sikt på spel och han uppges, enligt vad FotbollDirekt erfar, värderas till en bra bit över 700 miljoner kronor.

Men det är inte bara Spurs och Lucas Bergvalls sits som är gynnsam – det är även Djurgårdens.

– Det förvånar inte. Det är det inget som gör kring honom. Det är klart att han är ett samtalsämne för coacher i stora klubbar, säger Bosse Andersson till FotbollDirekt.

– Det är otroligt att se det som händer honom och vilken resa han gör som började i Djurgården.

Vad imponerar mest?

– Men att så snabbt göra det han gör. Att gå från allsvenskan till Premier League som han har gjort och på det viset han har gjort det – det är stort. Det märks också att han njuter och har roligt.

Ni har tjänat uppskattningsvis 170 miljoner så här långt (inklusive bonusar) men det kan bli mycket mer. Vad säger du?

– Det är klart att det är så men vad det blir vet vi ännu inte och jag är enbart så oerhört glad för hans skull.