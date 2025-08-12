Donnarumma utanför PSG:s trupp: ”Kommer lämna”

Gianluigi Donnarumma, 26, är oönskad i Paris.

Målvakten är struken från PSG:s trupp till Uefa Super Cup.

Enligt Fabrizio Romano kommer han ”100 procent att lämna”.

Det var under måndagskvällen som samstämmiga medier rapporterade att den italienska målvakten Gianluigi Donnarumma stryks från Paris Saint-Germains trupp till onsdagens Supercup mot Tottenham Hotspur.

Bakgrunden sägs vara en konflikt om 26-åringens kontrakt där Donnarumma vill ha bättre betalt, något som PSG inte går med på.

I förra veckan värvade den franska ligamästaren den 23-årige keepern Lucas Chevalier från ligakonkurrenten Lille, och efter truppdramat inför Supercupen ser tiden i Paris ut att vara över för Gianluigi Donnarumma.

Kan lämna för England

Enligt transfergurun Fabrizio Romano kommer Donnarumma ”100 procent att lämna klubben”. Målvakten sägs vara besviken över att ha lämnats utanför truppen och väntas klargöra sin ståndpunkt för PSG, enligt Romano.

🚨 Gigio Donnarumma, disappointed after not having the chance to be part of PSG squad for the Supercup.



He’s expected to clarify his position after PSG decision after no agreement over new deal + Lucas Chevalier joining.



Gigio, 100% leaving the club. 👋🏻 pic.twitter.com/PiUvuIqfxW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2025

Enligt ESPN vill Donnarumma till Manchester United.