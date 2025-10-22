Efter uppgifterna om Djurgården: ”Jag vet inte vad som händer”

Dijan Vukojevic ser ut som årets allsvenska sommarvärvning.

FotbollDirekt har avslöjat intresse från Djurgården. Nu bemöter Degerfors situationen kring succémannen.

– Vi ger inte upp men det blir inte lätt att behålla honom, säger Patrik Werner till FD.

Foto: Bildbyrån

I slutet av augusti blev Dijan Vukojevic comeback med Degerfors ett faktum.

Det var någonting som var ett efterlängtat besked med tanke på hans tidigare 25 mål på 71 matcher för värmlänningarna. Lägg där till att han förra året tog hem skytteligan i superettan.

Och han har nu motsvarat förväntningar.

Bara omkring sex veckor senare så har Vukojevic gjort fyra mål på fem matcher.

Ett av dessa var mot Djurgården innan uppehållet och kort därefter kunde FotbollDirekt avslöja att just Dif visar intresse. Huvudpersonen bekräftade någon dag senare uppgifterna för Sportbladet.

Frågan är nu om det kommer att stanna vid det korttidskontraktet som gäller med Degerfors?

Sportchef Patrik Werner bemöter situationen efter den tunga förlusten senast mot Halmstad.

– Det är svårt att spekulera i vad som händer. Just nu vet vi ju inte ens var vi spelar nästa säsong, säger Werner men medger stor ovisshet kring Vukojevic framtid.

– Nej, jag vet inte vad som händer och hur intresset ser ut eftersom han själv är fri att prata med andra klubbar, konstaterar han och syftar till det korta avtalet.

När det kommer till att det faktiskt är Degerfors som har gjort en av årets värvningar så låter Werner tudelad.

– Det är en klasspelare som är så offensivt stark men… men vi borde bara haft honom på plats tidigare. Det är synd.

Är han bättre än någonsin?

– Alltså med så många mål på så kort tid och i allsvenskan…det är klart att tempot och erfarenheten i Polen har utvecklat honom ytterligare.

Går det att behålla honom tror du?

– Vi vill ju så klart göra försök men som sagt det blir inte lätt och vi vet alltså ännu inte var vi spelar.

Vill du säga någonting om intresset från Djurgården?

– Inga kommentarer men han har spets och gör många mål så det är ju logiskt att större klubbar visar intresse. Det är ju en klasspelare det handlar om.