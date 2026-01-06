FD:s avslöjande bekräftat – Larsson lämnar Rosengård

FC Rosengård meddelar att Emilia Larsson lämnar FC Rosengård.

Något FotbollDirekt tidigare har kunnat avslöja.

Foto: Bildbyrån

FC Rosengård hade en tuff säsong i fjol. Trots det lyckades Skåneklubben hålla sig kvar i damallsvenskan.

FotbollDirekt kunde i november avslöja att kuggen Emilia Larsson lämnar efter säsongen i samband med att hennes kontrakt löper ut. Något Larsson själv bekräftat för FD.

Nu meddelar även klubben att Emilia Larsson lämnar. Där till tackar klubben även av Emilia Pelgander och Emma Jansson (klar för Leicester)

Larsson noterades för 135 matcher i Rosengård.