FD:s avslöjande bekräftat – Tokpah klar för Nordic United

I torsdags kunde FotbollDirekt avslöja att David Tokpah var mycket nära en flytt till Nordic United.

Nu är övergången presenterad.

“Med sin vilja att utvecklas blir han ett spännande tillskott i truppen”, skriver klubben på Instagram.

Foto: Bildbyrån

Mittbacken David Tokpah har varit haussad sedan ung ålder, men fick inte chansen i Djurgården och i stället värvades han till Utsikten inför fjolårssäsongen.

Redan i somras var mittbacken hett villebråd på marknaden efter sin omedelbara succé och klubbar som Elfsborg, Gais och Häcken kopplades då samman med 19-åringen.

Så sent som i torsdags kunde FotbollDirekt rapportera att talangen stannar i superettan efter degraderingen med Utsikten – och går till storsatsande Nordic United.

I dag, lördag, har övergången blivit officiellt och Tokpah har presenterats av Södertäljeklubben.

Tidigare under vintern har Elias Andersson plockats in som prestigeförvärv i klubben som kommer att göra sin första säsong i superettan.