FD:s avslöjande bekräftat – Tokpah klar för Nordic United

I torsdags kunde FotbollDirekt avslöja att David Tokpah var mycket nära en flytt till Nordic United.
Nu är övergången presenterad.
“Med sin vilja att utvecklas blir han ett spännande tillskott i truppen”, skriver klubben på Instagram.
Mittbacken David Tokpah har varit haussad sedan ung ålder, men fick inte chansen i Djurgården och i stället värvades han till Utsikten inför fjolårssäsongen.
Redan i somras var mittbacken hett villebråd på marknaden efter sin omedelbara succé och klubbar som Elfsborg, Gais och Häcken kopplades då samman med 19-åringen.
Så sent som i torsdags kunde FotbollDirekt rapportera att talangen stannar i superettan efter degraderingen med Utsikten – och går till storsatsande Nordic United.
I dag, lördag, har övergången blivit officiellt och Tokpah har presenterats av Södertäljeklubben.
“Med sin vilja att utvecklas blir han ett spännande tillskott i truppen”, skriver Nordic United på Instagram.
Tidigare under vintern har Elias Andersson plockats in som prestigeförvärv i klubben som kommer att göra sin första säsong i superettan.
