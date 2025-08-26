Abdoulie Manneh och Noel Törnqvist är båda nära att bli sålda från Mjällby AIF.

Det bekräftar sportchef Hasse Larsson som även berättar att man nu är på jakt efter en ny burväktare.

– Det dräller ju inte av svenska målvakter som är bra nog att axla Noels roll, säger han till BLT.

Foto: Bildbyrån

Abdoulie Manneh har, enligt FD:s uppgifter, landat i Grekland för att skriva på för Olympiakos. Detta samtidigt som målvakten Noel Törnqvist närmar sig en övergång till Serie A-klubben Como. Det bekräftar Mjällby AIF:s sportchef, Hasse Larsson, som dock menar att spelarna inte är helt förlorade.

– Troligtvis lämnar bägge, men det är ingenting som är varken klart eller påskrivet. Men lämnar de så kommer de att lånas tillbaka säsongen ut och är med på lördag mot Halmstad, säger han till BLT.

Vad gäller klubbadresserna för de två spelarna meddelar Hasse Larsson att det är Olympiakos och Como som är nära att säkra Manneh och Törnqvist signaturer.

– Ja, det verkar så nu. Om det inte är något som strular till sig i slutet, man vet aldrig. Det är lite detaljer som återstår med grekerna. Annars får vi se om det löser sig.

Då det närmar sig en övergång till Italien för Törnqvist behöver Maif leta efter en ny målvakt – även om det inte är världens lättaste uppgift.

– Det är en svår marknad. Vi vill helst ha en svensk målvakt om det är möjligt, men det dräller ju inte av svenska målvakter som är bra nog att axla Noels roll. Han är kanske bäst i Sverige just nu. Så det kommer att bli en utmaning, avslutar han.