Uppgifter: Efter Larssons uttalande – Törnqvist nära Como

Hasse Larsson har bekräftat att Mjällby AIF är överens med Stade de Brest om Noel Törnqvist.

Trots det kommer rapporter om att en övergång till Como är nära.

Detta rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

Stade de Brest eller Como för Noel Törnqvist? Ja det är frågan.

Hasse Larsson har nyligen bekräftat att man är överens med Stade de Brest och inte Como.

– Vi och Brest är överens. Det som saknas är att Noel inte har kommit överens med klubben. Så det verkar inte bli Italien för honom, har han berättat för BLT.

Nu kommer dock rapporter om att det trots allt ser ut att bli en flytt till Italien.

Expressen uppger nämligen nu att Como är överens med Mjällby nu och att målvakten väntas flyga till Italien i veckan för att skriva på.

Törnqvist själv uppges vara överens med Serie A-klubben om ett fyraårskontrakt.

Sedan kommer han att lånas tillbaka till Mjällby över resterande del av säsongen, något som enligt FD:s uppgifter varit helt avgörande för en affär.