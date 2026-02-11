Hjelmberg till FD: ”Kommer absolut inte sälja honom”

Bajen-talangen Suwaibou Kebbeh har uppgetts dra till sig intresse från Mjällby AIF.

Någon försäljning av jättetalangen är dock inte aktuell för Hammarby.

”Vi har en väldigt stor tro på honom och kommer absolut inte sälja honom”, skriver Bajens sportchef Mikael Hjelmberg till FotbollDirekt.

Hammarby har stått för en jätteförsäljning denna vinter i form av Adrian Lahdo som sålts för omkring 130 miljoner kronor till Como.

Nu nyligen har det samtidigt rapporterats om att ytterligare en av Hammarbys mest spännande talanger, Suwaibou Kebbeh, drar till sig intresse.

Under gårdagen kom fotbolltransfers.com med uppgifter om att Mjällby AIF visar genuint intresse för 18-åringen från Gambia. Någon försäljning av den unge anfallaren kommer det dock inte att bli, det bekräftar Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg för FotbollDirekt.

”Jag har nåtts av informationen att Mjällby är intresserade av Kebbeh. Vi har en väldigt stor tro på honom och kommer absolut inte sälja honom”, skriver han till FD i ett sms.

Kebbeh anslöt permanent till Hammarby nu i vintras, detta efter att ha spenderat hösten ifjol på lån hos HTFF.

Under höstsäsongen noterades han för åtta mål och tre assist på 13 matcher i ettan.