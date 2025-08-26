Eman Markovic, Anders Trondsen och Hussein Carneil.

Det är tre spelare som IFK Göteborg kan tänka sig att släppa gratis.

Det uppger Expressen.

Foto: Bildbyrån.

De två norska Blåvitt-spelarna, Anders Trondsen och Eman Markovic, har varit inne och ute ur startelvan under den pågående allsvenska säsongen. Hussein Carneil har fått klart mindre med speltid.

Nu kan samtliga tre spelare lämna Blåvitt gratis inom kort – utan någon övergångssumma – enligt Expressen.

Eman Markovic kontrakt kontrakt löper ut vid årsskiftet och den senaste matchen han spelade i allsvenskan var för snart två månader sedan. Anders Trondsens kontrakt sträcker sig i sin tur till nästa sommar – men mittfältaren har bara gjort en match efter sommaruppehållet.

Gällande Hussein Carneil har Göteborgs-klubben fattat ett beslut om att inte använda honom i matchspel under hösten.

Vidare gör uppgifterna från Expressen gällande att Blåvitt har meddelat trion att det är upp till dem själva om de vill spela fotboll under hösten – men det kommer inte att bli i IFK Göteborg. Detta då de vill bli av med spelarnas lönekostnader.

– Inga kommentarer, kommenterar Hannes Stiller för tidningen.