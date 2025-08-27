Abdoulie Manneh hade rest till Grekland för att skriva på för Olympiakos.

Nu uppges affären, enligt grekisk media, ha gått i stöpet.

Detta då anfallaren uppges ha misslyckats med läkarundersökningen.

Foto: Bildbyrån.

Redan inför måndagens match mellan Gais och Mjällby rapporterades det från flera håll att en övergång till Olympiakos var så gott som klar för Abdoulie Manneh.

FotbollDirekt kunde även avslöja övergångssumman, som på sikt kunde stiga till 52 miljoner kronor (vilket skulle ha gjort honom till Mjällbys dyraste försäljning genom tiderna).

Igår kunde FD visa bilder på när gambiern landade i Grekland för att läkarundersökas och skriva på kontraktet. Det har han nu gjort, men inte klarat läkarundersökningen.

Det är grekiska SDNA som skriver att Manneh inte klarade de medicinska testerna och att övergången därför inte kommer att bli av. Enligt uppgifterna hittade den grekiska storklubben något som ”skulle kunna orsaka problem i framtiden”.