Kevin Filling lämnar inte AIK: ”Ingenting jag vet”

Kevin Filling är AIK:s största talang och har kopplats ihop med flera storklubbar.

Nu svarar han på ryktena – och berättar om den kortsiktiga planen för framtiden.

– Jag vet att jag har skitmycket att utveckla, säger han i podcasten Testa Stör.

Foto: Bildbyrån

I slutet av juni förra året gjorde Kevin Filling allsvensk debut för AIK, som 16-åring. Detta då han spelade från start mot IFK Göteborg – och slog till med sitt första mål för klubben i den första halvleken.

Sedan dess har det skrivits en hel del om anfallstalangen. Bland annat uppges Manchester United har varit i konkreta förhandlingar med AIK om talangen, vilket FotbollDirekt kunde dementera.

Utöver ”The Red Devils” har även klubbar som Dortmund och Aston Villa rapporterats vara intresserade av jättetalangen.

Med ett par veckor kvar till det att tävlingssäsongen drar igång i Sverige svarar Filling själv på flyttryktena – och menar att det inte ser ut att bli någon sådan i dagsläget.

– Någonstans ligger det lite i bakhuvudet ibland, men jag är bara fokuserad på den utveckling jag kan göra. Jag vet att jag har skitmycket att utveckla och det är det jag har fokus på, säger 17-åringen i podcasten Testa Stör och fortsätter:

– Mina agenter får sköta allt sådant och jag har bara fokus på att träna, träna, träna.

Då de stora europeiska transferfönsterna stänger under natten till tisdag talar det mesta för att Kevin Filling blir kvar i AIK. Det är en bild spelaren själv delar.

– Det är ingenting jag vet, i alla fall, säger han och skrattar.