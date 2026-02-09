Klart: AIK säljer Axel Sandler

Finländaren Axel Sandler anslöt till ”Gnaget” under sommaren 2024.

Nu bekräftar klubben att han säljs till Inter Åbo i Finland.

– Vi tackar Axel för hans tid i AIK och önskar honom all lycka, säger rekryteringschef Miika Takkula till AIK:s hemsida.

Foto: Bildbyrån

Den finländska mittbacken återvänder till sitt hemland. Efter 19 matcher med AIK:s ungdomslag väljer nu ”Gnaget” att sälja 19-åringen till Inter Åbo i den finska högstaligan.

Övergången kategoriseras av AIK som ”klass 1”, vilket innebär att transfersumman hamnar mellan 0 och 2,5 miljoner kronor netto.

AIK:s rekryteringschef Miika Takkula säger följande om försäljningen av Sandler.

– Axels roll i A-laget har varit begränsad sedan han anslöt till AIK under sommaren 2024, och därför var en övergång till FC Inter Åbos organisation för spel i Veikkausliiga ett rimligt alternativ för alla parter i det här skedet. Vi tackar Axel för hans tid i AIK och önskar honom all lycka i nästa kapitel av hans karriär.

Axel Sandler har även spelat för HJK:s och AC Milans ungdomslag. Han har även medverkat i sammanlagt 24 landskamper för de finska ungdomslandslagen.