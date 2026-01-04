Klart: Bajens förre publikfavorit byter Londonklubb

Den förre Hammarby-favoriten Maika Hamano byter Londonklubb.

Denna söndag står det klart att hon lånas ut från Chelsea till Tottenham.

Foto: Bildbyrån

Maika Hamano spenderade halva säsongen 2023 på lån hos Hammarby IF och japanska blev direkt en stor publikfavorit och hon var även starkt bidragande till att klubben vann dubbeln det året.

I september då återvände hon till Chelsea och hon har varit kvar i Londonklubben sedan dess.

Den 21-årige japanskan har dock haft svårt att ta en ordinarie plats i Chelsea och nu står det klart att hon lånas ut till Tottenham.

Hamano kommer att spendera resten av säsongen på lån hos Tottenham.