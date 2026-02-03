Klart: Benzema byter klubb 

Ballon d’Or-vinnaren från 2022 byter klubb i Saudiarabien.

Anfallaren har skrivit på för Al-Hilal.

Foto: Alamy

REPORTER: JAKOB BERGELV

2023 bytte Karim Benzema Real Madrid och Europa mot Al-Ittihad och Saudiarabien. Nu står det klart att 38-åringen bryter kontraktet för att istället skriva på för ligakonkurrenten Al-Hilal.

Benzemas tid i kungadömet har inte varit utan bekymmer. Han ska ha haft interna konflikter med Al-Ittihad och mot slutet har anfallaren lämnats utanför matchtruppen.

Fransmannen utsågs till världens bästa fotbollsspelare 2022 efter en formidabel säsong med Real Madrid. Det blev totalt 439 matcher och 238 mål för den spanska huvudstadsklubben. Benzema bärgade även hem fem Champions League-titlar till ”Marängerna”.

38-åringen har spelat 97 landskamper och gjort 37 mål för Frankrike. Även landslaget har haft sina bekymmer med Benzema och han utelämnades från truppen till VM 2018, då Frankrike blev världsmästare.

I Al-Hilal blir anfallaren lagkamrat med stjärnspelare som Sergej Milinković-Savić, Rúben Neves och landsmannen Théo Hernandez.