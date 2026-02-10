Klart: BK Häcken lånar ut Marius Lode
Marius Lode lämnar BK Häcken på lån.
Mittbacken lånas ut till Brisbane Roar.
Låneavtalet sträcker sig fram till i sommar.
Marius Lode plockades in av BK Häcken inför säsongen 2024 från Bodö/Glimt.
Nu står det klart att mittbacken lämnar Hisingeklubben temporärt.
BK Häcken meddelar denna tisdag att norrmannen lånas ut till Brisbane Roar.
– På ett sätt känns det väldigt bra, det blir ett äventyr och en fin utmaning, säger han i ett uttalande.
Låneavtalet sträcker sig fram till sommaren.
Mittbacken har kontrakt med BK Häcken över hela 2026.
