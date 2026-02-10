Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Klart: BK Häcken lånar ut Marius Lode

Marius Lode lämnar BK Häcken på lån.
Mittbacken lånas ut till Brisbane Roar.
Låneavtalet sträcker sig fram till i sommar.

Foto: Bildbyrån

Marius Lode plockades in av BK Häcken inför säsongen 2024 från Bodö/Glimt.
Nu står det klart att mittbacken lämnar Hisingeklubben temporärt.

BK Häcken meddelar denna tisdag att norrmannen lånas ut till Brisbane Roar.

På ett sätt känns det väldigt bra, det blir ett äventyr och en fin utmaning, säger han i ett uttalande.

Låneavtalet sträcker sig fram till sommaren.

Mittbacken har kontrakt med BK Häcken över hela 2026.

