Klart: BK Häcken lånar ut Marius Lode

Marius Lode lämnar BK Häcken på lån.

Mittbacken lånas ut till Brisbane Roar.

Låneavtalet sträcker sig fram till i sommar.

Foto: Bildbyrån

Marius Lode plockades in av BK Häcken inför säsongen 2024 från Bodö/Glimt.

Nu står det klart att mittbacken lämnar Hisingeklubben temporärt.

BK Häcken meddelar denna tisdag att norrmannen lånas ut till Brisbane Roar.

– På ett sätt känns det väldigt bra, det blir ett äventyr och en fin utmaning, säger han i ett uttalande.

Låneavtalet sträcker sig fram till sommaren.

Mittbacken har kontrakt med BK Häcken över hela 2026.