Klart: Blåvitt-floppen klar för ny klubb

Nikolai Baden Frederiksen floppade i IFK Göteborg.

Nu har anfallaren gjort klart med en ny klubb.

Han återvänder WSG Tirol.

Foto: Bildbyrån

Nikolai Baden Frederiksen spenderade ett halvår på lån hos IFK Göteborg ifjol, men dansken gjorde ingen succé i Blåvitt.

Vid årsskiftet återvände han till danska Lyngby, som han dock bröt med i början av september.

Nu har han dock gjort klart med ny klubb.

Baden Frederiksen återvänder till österrikiska WSG Tirol.

– Jag är överlycklig över att vara tillbaka här. WSG Tirol är som min andra familj och det har klubben alltid varit. Jag är helt enkelt glad, säger han via klubbens hemsida.

Totalt under tiden i IFK Göteborg blev det tre framträdanden för dansken.