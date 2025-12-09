Klart: Burim Rexhepi klar för IF Brommpojkarna

IF Brommapojkarna har gjort klart med en ny assisterande tränare.

Burim Rexhepi har denna tisdag presenterats av Stockholmsklubben.

Tidigare denna tisdag så stod klart att Fredrik Landén lämnar BP för Mjällby AIF.

Nu står det klart att Stockholmsklubben förstärker i ledarstaben.

BP meddelar nämligen nu att Burim Rexhepi, som ryktats till klubben ett tag, är klar. Han tar plats som assisterande tränare i herrlaget.

– Väldigt kul att vi kan locka Burim till BP. Jag vet att många i fotbolls-Sverige har haft koll på hans arbete i Hässleholms IF. Han har lyckats utveckla många unga spelare samtidigt som hans lag gjort en fantastisk resa som i år slutade med en fjärdeplats i division 1 Södra. Vi får en passionerad tränare som jobbar med en tydlig kravbild och verkligen lägger ner sin själ i att lyfta varje spelare och skapa en vinnarmentalitet i laget. Varmt välkommen Burim, säger klubbdirektör Peter Kleve via klubbens hemsida.

Burim Rexhepi uttalar sig också:

– Det som lockade mig med BP var främst det BP står för. Både som förening och vilken typ av klubb det är. Det är de delarna, tillsammans med vilken fotboll man i slutändan står för, som gjorde att jag lockades av att komma hit, säger han.