Klart: Dansk klubb blixtvärvar förre Peking-målvakten

Christoffer Petersen lämnade IFK Norrköping vid årsskiftet.

Nu ansluter den danske målvakten till Fredericia.

Christoffer Petersen anslöt till IFK Norrköping under sommaren förra året. Kontraktet skrevs till slutet av 2025 och efter att avtalet löpt ut har målvakten varit klubblös.

Under fredagen presenterades Petersen av danska FC Fredericia på ett kontrakt över resten av säsongen.

Anledningen till att Petersen plockas in är att deras målvakt Etienne Green, som blir borta en längre tid.

28-åringen gjorde inga framträdanden i Peking. Han har tidigare representerat klubbar som Kolding, Helsingør och Næstved.