Klart: Elfsborg värvar nigeriansk talang

Elfsborg har värvat en Gothia Cup-mästare.

Oladimeji ”Muiz” Abdulmuiz, 17, har skrivit på för Boråslaget.

– Det ska bli mycket spännande att följa hans fortsatta utveckling hos oss, säger klubbchef Stefan Andreasson till Elfsborgs hemsida.

Foto: IF Elfsborg

I somras vann Oladimeji ”Muiz” Abdulmuiz Gothia Cup med den Nigerianska akademin Beyond Limits. Nu bekräftar Elfsborg att man knyter till sig mittfältstalangen. Kontraktet sträcker sig till sommaren 2029.

Så här beskriver Muiz sina egenskaper med egna ord:

– Jag tycker om att styra och spela framåt helt enkelt, men är även duktig på att jaga och sätta press när vi inte har bollen inom laget

17-åringen kommer spendera ett par veckor i Borås innan han återvänder till Nigeria. Planen är att han ansluter på permanent basis till sommaren, i samband med sin 18-årsdag.

Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson är nöjd över att knyta till sig nigerianen. Boråslaget konkurrerade med flera klubbar om 17-åringens signatur.

– Vi säger varmt välkommen Muiz och det ska bli mycket spännande att följa hans fortsatta utveckling hos oss, säger Andreasson till Elfsborgs hemsida.