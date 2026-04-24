Klart: Förre Elfsborgs-keepern förlänger med Brentford

Hakon Valdimarsson lämnade Elfsborg under vintern 2024.

Sedan dess har han hållit till i Premier League-laget Brentford.

Nu har han också fått sitt avtal förlängt – fram till 2030.

Mellan 2021 och 2024 spelade den isländska målvakten Hakon Valdimarsson för IF Elfsborg, och var bland annat mycket nära att ta SM-guld 2023.

Efter den säsongen, som slutade med en bitter andraplats för Borås-klubben, såldes 24-åringen till Brentford i Premier League.

Under de två och ett halvt år han har spenderat i England har det totalt blivit spel i tolv matcher. Av dessa har tre varit i högstaligan.

Nu står det dock klart att klubben har stort förtroende för islänningen och har valt att förlänga hans kontrakt fram till 2030, med option på två säsonger till.

– Han är en enastående målvakt – vi har sett det när han har spelat den här säsongen – och vi är verkligen glada att han har skrivit på ett nytt kontrakt, säger tränaren Keith Andrews i ett uttalande.