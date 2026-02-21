Officiellt: Förre ÖSK-spelaren klar för Spezia

Hamse Shagaxle lämnade Örebro SK efter fjolårssäsongen.

Nu är han klar för Serie B-klubben Spezia.

Det meddelar Spezia på sin hemsida.

Foto: Alamy

Det var under sommaren 2023 som Hamse Shagaxle, 20, lämnade BK Forward för spel i superettanklubben Örebro SK.

I den svartvita sportklubben noterades han för spel i totalt 49 matcher innan han lånades ut till Örebro Syrianska under hösten.

Efter säsongen 2025 stod det klart att mittfältaren och ÖSK valde att bryta avtalet och gå skilda vägar. Efter en period med provträning hos IFK Göteborg har Shagaxle nu gjort klart med en ny klubb.

Den hör hemma i Italien, heter Spezia och spelar för närvarande i Serie B. Vad gäller kontraktet meddelar inte Spezia hur långt det sträcker sig. Klart står dock att 20-åringen nu tillhör Serie B-klubben – som ligger tredje sist i tabellen.