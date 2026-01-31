Blåvitts besked: Testar Hamse Shagaxle

Hamse Shagaxle bröt med Örebro SK tidigare i januari.

Nu testas han av IFK Göteborg.

Detta under klubbens träningsläger i Portugal.

Foto: Bildbyrån

Den 5 januari stod det klart att Örebro SK och Hamse Shagaxle brutit.

Sedan dess har 20-årige mittfältaren varit klubblös, men nu väntar en spännande möjlighet.

IFK Göteborg meddelar nämligen nu att man kommer att testa mittfältaren och att han ansluter till pågående träningsläger i Portugal.

– Det är en spelare vi har fått upp ögonen för. Hamse är över 1,90 lång och en tekniskt skicklig spelare, som vi vill testa hos oss. Dels hur han presterar i vår miljö rent fotbollsmässigt men även socialt. Det ska bli intressant att se honom under veckan, säger sportchef Hannes Stiller via klubbens hemsida.

Ifjol noterades mittfältaren för elva matcher i superettan och elva matcher i ettan norra, då utlånad till Örebro Syrianska.