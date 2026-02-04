Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Klart: Förre United-talangen lämnar Hull

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Brandon Williams har gjort sitt i Hull City.
25-åringen har brutit sitt avtal.

Foto: Alamy

Manchester Uniteds Brandon Williams anslöt till Hull City inför säsongen i fjol. Då skrev han på ett årskontrakt med Championship-klubben. Nu står det dock klart att han och klubben bryter kontraktet i förtid.

Det blev bara ett framträdande i Hull.

Williams har tidigare varit borta från fotbollen i drygt två år. Detta då han dömts till 14 månaders fängelse för trafikbrott.

15-åringen har gjort total ett mål och två assist på 51 framträdanden under sin tid i Manchester United.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt