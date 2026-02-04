Klart: Förre United-talangen lämnar Hull
Brandon Williams har gjort sitt i Hull City.
25-åringen har brutit sitt avtal.
Manchester Uniteds Brandon Williams anslöt till Hull City inför säsongen i fjol. Då skrev han på ett årskontrakt med Championship-klubben. Nu står det dock klart att han och klubben bryter kontraktet i förtid.
Det blev bara ett framträdande i Hull.
Williams har tidigare varit borta från fotbollen i drygt två år. Detta då han dömts till 14 månaders fängelse för trafikbrott.
15-åringen har gjort total ett mål och två assist på 51 framträdanden under sin tid i Manchester United.
