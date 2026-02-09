Klart: Häcken flyttar upp 16-åring

Hanna Karlsson har redan tränat med BK Häcken i ett år.

Nu belönas 16-åringen med ett A-lagskontrakt.

– En av de största målvaktstalanger vi haft, säger sportchef Martin Ericsson till Häckens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Landslagsmålvakten Jennifer Falk kommer få en hälften så gammal konkurrent. BK Häcken bekräftar nu att Hanna Karlsson, 16, skriver på ett A-lagskontrakt med klubben.

Karlsson anslöt till Häckens utvecklingslag för ett år sedan och hon har därefter fått träna mer och mer med A-laget. En nyttig erfarenhet enligt henne själv.

– Det är ett högre tempo och större utmaningar, men också väldigt inspirerande. Det är en bra miljö att utvecklas i, säger Hanna Karlsson till klubbens hemsida.

Häckens sportchef Martin Ericsson ser stor potential i den unga målvakten.

– Hanna är en exceptionell talang och förmodligen en av de största målvaktstalanger vi haft. När hon nu tar steget upp i vårt representationslag ska vi se till att förvalta den och utveckla hennes målvaktsspel på bästa sätt. Hon har de egenskaper en framgångsrik målvakt kräver, storlek, explosivitet och en enorm räckvidd, menar han.

De regerande svenska mästarna ställs mot isländska Breiðablik i kvartsfinalen av Euro Cup den 11 februari. Häcken inleder på hemmaplan. Returen på Island spelas en vecka senare.