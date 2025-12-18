Klart: Här är Östers nya tränare

Östers IF har gjort klart med sin nya huvudtränare.

Nu står det klart att Max Mölder tar över Östers IF.

Foto: Bildbyrån

Nydegraderade Öster har varit på jakt efter en ny tränare sedan interimlösningen Roberth Björknesjö tackade för sig efter säsongen. I går, onsdag, uppgav podcasten Tuttosvenskan att valet faller på den tidigare Landskrona-tränaren Max Mölder och under torsdagens presskonferens bekräftades valet av ny Öster-coach.

Max Mölder är Östers nya huvudtränare och har skrivit på ett treårsavtal.

– Öster är en förening med fin historia och fantastiska faciliteter. Detta ger oss möjligheten att skapa en riktigt vass träningsmiljö samtidigt som det är ett plus när vi ska rekrytera spelare som värdesätter utveckling. Tyvärr åkte man ur förra säsongen men jag tycker att det finns väldigt goda möjligheter här framöver. Ola och Jens har varit väldigt professionella under processen och många saker som Öster vill matchar med de saker som jag också vill. Det ska bli otroligt inspirerande och kul att dra igång, säger Max Mölder på Östers hemsida.

Sportchef Ola Larsson:

– Det känns väldigt bra att vi nu har vår huvudtränare klar och jag ser fram emot att jobba tillsammans med Max. Processen har varit väldigt noggrann och jag har hela tiden varit trygg i att vi skulle hitta en bra lösning som vi nu gjort. Jag och Max har haft många intressanta diskussioner under processen och med all sin erfarenhet vet han verkligen vad som krävs för att prestera i Superettan. Att han dessutom fått internationell erfarenhet under det senaste året är något som jag tror kommer addera ytterligare värde till vår verksamhet, säger Larsson.

Max Mölder kommer senast från polska Piast Gliwice. Han har tidigare varit verksam i klubbar som Hittarps IK och Lyngby.

Öster slutade som nästjumbo i den allsvenska återkomstsäsongen och spelar i superettan 2026.