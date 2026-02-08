Klart: Harun Ibrahim byter klubb i Förenade Arabemiraten

Harun Ibrahim lämnade Gais för Sharjah FC i höstas.

Nu har han bytt klubb – och lånats ut till konkurrenten Al Bataeh.

Foto: Bildbyrån

Efter ett framgångsrikt år i Gais lämnade Harun Ibrahim Sverige för spel i Sharjah FC från den Förenade Arabemiraten under hösten 2025.

Sedan dess har 22-åringen gjort fått chansen i sex tävlingsmatcher för sin nya klubb, där två har kommit från start.

Nu står det klart att Ibrahim får chansen att testa vingarna i en ny klubb, men i samma serie. Detta då han har lånats ut till Al Bataeh fram till sommaren.

När mittfältaren återvänder till Sharjah har han två år kvar på sitt avtal. Hans nya klubb, Al Bataeh, är nästjumbo i den Förenade Arabemiratens högstaliga.