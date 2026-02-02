Klart: Matt O’Riley återvänder till England
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Matt O’Riley, 25, återvänder till Brighton.
Efter en halv säsong i Marseille väljer han att flytta hem.
Matt O’Riley valde i början av den nuvarande säsongen att flytta från Brighton. Efter 25 matcher i Marseille återvänder han till England.
– Vi är glada att välkomna Matt tillbaka till klubben. Vi känner väl till hans kvaliteter och jag tvivlar inte på att han snabbt kommer att komma in i gruppen igen, säger tränaren, Fabian Hurzeler via webbsidan.
25-åringen gjorde 21 matcher för Brighton under sin debutsäsong i Premier League.
Den här artikeln handlar om: