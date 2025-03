Klart – Norrköpings guldhjälte gör comeback   

IFK Norrköping har till sist säkrat ett mycket erfaret och namnstarkt nyförvärv.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är IFK muntligt överens och ett nytt kontrakt skrivs när som helst på.

Alexander Fransson har under transferfönstrets sista dagar gjorts aktuell för IFK Norrköping ännu en gång, detta i samband med att Jacob Ortmark är på väg att lämna för Hammarby IF.

Tidigare denna deadline day så bekräftade sportchef Magni Fannberg för Fotbollskanalen att man är i dialog med mittfältaren.

– Jag kan bekräfta att vi är i dialog med ”Alle” om hans framtid, och det finns inget snack om hans kärlek till klubben och hans önskan att återvända till oss. Sedan handlar det om att det måste finnas en öppning och vara rätt läge. Men vi kommer fortsätta ha en dialog med ”Alle”.

Enligt FD:s uppgifter så är parterna nu muntligen överens och ett nytt kontrakt skrivs på när som helst.

Pekings guldhjälte är alltså på väg att komma hem ännu en gång.

Tidigare under vintern har han varit aktuell för Östers IF, men FotbollDirekt kunde tidigt då redogöra för hur mittfältaren ville ha is i magen och hålla ut för ett erbjudande från Peking.