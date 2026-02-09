Klart: Rennes sparkar huvudtränaren

Rennes har fått nog.

Huvudtränaren Habib Beye får sparken.

Det meddelar Ligue 1-klubben under måndagen.

Foto: Alamy

Rennes gör förändringar i staben. Den franska klubben meddelar under måndagen att huvudtränaren Habib Beye entledigas. Sparken kommer i samband med att Rennes har gåt svagt den senaste tiden, närmare bestämt fyra förluster på de fyra senaste matcherna.

Utöver Beye får även den assisterande tränaren sparken medan Sebastien Tambouret tar över som interimtränare.

Beye tog över Rennes i januari 2025 och klubben för närvarande sexa i ligue 1.