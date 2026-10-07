Storklubbarna vill ha JJ Gabriel – Bayern utmanar Real och Barça

Striden om Manchester Uniteds supertalang JJ Gabriel tätnar.

16-åringen är fast besluten att lämna klubben och jagas nu av Europa-eliten.

Bayern München är senaste storklubb att kliva in i jakten.

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Kampen om Manchester Uniteds supertalang JJ Gabriel tätnar. Den nyligen fyllda 16-åringen är fast besluten att lämna den engelska storklubben och nu kliver ytterligare en europeisk gigant in i handlingen.

Det var i september som The Telegraph slog ned nyhetsbomben om att Gabriel begärt att få bryta sin registrering i klubben i ett försök att bli free agent.

Beslutet chockade Uniteds ledning då tränaren Michael Carrick planerade att ta ut talangen, som tidigare i karriären fått smeknamnet ”Kid Messi”, till ligacupmötet mot Brighton. Där var Gabriel på väg att bli klubbens yngsta A-lagsdebutant någonsin, efter att precis ha skickat in ett hattrick i UEFA Youth League och hyllats som en ”generationsöverskridande talang” av Manchester United legenden Ryan Giggs.

Knappt två veckor senare rapporterade spansk media om hur kampen om 16-åringen trappades upp. Efter att Barcelona haft spelaren på plats för förhandlingar i Katalonien uppgav Sport att ärkerivalen Real Madrid tagit över förarsätet med ett större ekonomiskt erbjudande, samtidigt som sportchefen Deco kämpade för att övertyga Gabriels läger om Barças projekt.

Nu uppger The Times att även Bayern München har givit sig in i den avgörande jakten och utmanar Real Madrid, Barcelona och även PSG. Enligt uppgifterna har den tyska storklubben haft ett direkt möte med Gabriels representanter under veckan för att diskutera en gemensam framtid.

Förhandlingarna uppges dock ha stött på patrull. Gabriels höga löneanspråk uppges i nuläget avskräcka Bayern München, som tvekar inför 16-åringens krav.

Samtidigt understryker The Times att Gabriel, tack vare irländska och cypriotiska rötter, innehar ett EU-pass. Det innebär att han lagligt sett kan välja helt fritt bland europeiska klubbar utan att begränsas av de brittiska transferreglerna för minderåriga efter Brexit.