Klart: Tobias Linderoth förlänger efter uppflyttningen

Tobias Linderoth tog Norrby IF tillbaka till superettan den här säsongen.

Nu står det klart han också valt att förlänga kontrakt med klubben.

Detta meddelar Norrby IF denna måndag.

Foto: Bildbyrån

Norrby IF har stått för en succésäsong och via kvalspel mot Utsiktens BK så är man tillbaka i superettan till nästa säsong.

Efter säkrade uppflyttningen har det dock funnits lite frågetecken kring klubbens huvudtränare, Tobias Linderoth.

FotbollDirekt har nyligen avslöjat att han kontaktats gällande tränarjobbet i FC Rosengård, men nu står det klart att han inte kommer att lämna.

Norrby IF meddelar nämligen nu att Linderoth valt att förlänga med klubben.

”Vi är glada att meddela att succétränaren Tobias Linderoth fortsätter att leda laget i Superettan – trots stort intresse från andra klubbar. Tobias får ett utökat ansvar i rekryteringen av nya spelare”, skriver klubben via Instagram.