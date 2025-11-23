Norrby tillbaka i superettan – Utsikten degraderade

Utsikten är ute ur superettan.

Norrby är tillbaka.

Kvalet slutade sammanlagt 4-3.



Norrby tog ett viktigt grepp i torsdags när laget vann med 3–2 i Borås. Det innebär att Utsikten är piskat att vinna på Bravida Arena i eftermiddag för att undvika nedflyttning.

Till returen gjorde Orovic flera förändringar i startelvan. Tom Amos ersatte Oliver Gustafsson i mål, samtidigt som Liiban Abdirahman Abadid och Djurgården-lånet Kalipha Jawla klev in från start.

Norrby, som har övertaget inför avgörandet, ställde upp med samma elva som i det första mötet.



***



Inledningen av matchen var relativt chansfattig. Under den första halvtimmen kapade inget av lagen några riktigt heta lägen.



Ställningen i halvtid var 0-0.



Strax efter timmen spelad tog Norrby ledningen med 1–0 i matchen och 4–2 totalt. Alen Krasnici löpte sig fri på en fin genomskärare från Jamie Bichis och avslutade kliniskt i straffområdet.



Utsikten lyckades reducera sent i matchen. I den 86:e minuten satte Noah Johansson 1–1, men totalt ledde det fortfarande till 4–3 för Norrby i dubbelmötet.



Mass Modou Sise var nära att skicka matchen till förlängning i den 96:e minuten, när han kom helt fri och nickade från nära håll – men bollen gick utanför stolpen.

Med segern är Norrby tillbaka i superettan efter tre år i ettan.



Startelvor:



Utsikten: Amos – Abdirahman Abadid, Lagerlund, Rodeblad Lowe, Moenza – Mohideen, Johansson, Salaou, Book – Jawla, Sise.

Norrby: Banozic – Spendler, Engvall, Dahl, Svendsén – Andersson, Helge, Hjalmar, Bichis – Krasnici, Temitope Yusuf.