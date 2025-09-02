Klart: Trondsen lämnar IFK Göteborg
IFK Göteborg bekräftar ett avsked.
Anders Trondsen går till Sarpsborg på lån.
IFK Göteborgs Anders Trondsen har inte fått mycket speltid den här säsongen i allsvenskan.
Nu står det klart att norrmannen lånas ut till norska Sarpsborg. Låneavtalet sträcker sig över resten av säsongen 2025.
– Anders önskar speltid, samtidigt som vi har en bra balans i truppen. Det här blir en bra lösning för alla parter, säger sportchefen Hannes Stiller på Blåvitts hemsida.
Trondsen har vid tidigare tillfälle representerat Sarpsborg. Då mellan 2015 och 2017.
