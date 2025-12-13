Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Klart: Västerås SK plockar in mittfältare

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Västerås SK har gjort klart med nyförvärv.
Lucas Sibelius är klar för de allsvenska nykomlingarna.
– Lucas är en teknisk skicklig offensiv spelare, med en bra högerfot som kan avgöra matcher, säger tf sportchef Mikael Lustig.

Foto: Bildbyrån

Tidigare i dag stod det klart att Lucas Sibelius lämnar Falkenbergs FF.
Nu står det klart att karriären fortsätter i allsvenskan och i Västerås SK för 23-åringen.

– Jag har helat tiden tyckt att VSK är en av de bättre klubbarna. Jag sa det rätt tidigt att de vinner nog serien. Det var ett lätt beslut, säger han i ett uttalande.

Mikael Lustig, som nyligen presenterades som tf sportchef i klubben, uttalar sig också:

– Lucas är en teknisk skicklig offensiv spelare, med en bra högerfot som kan avgöra matcher. Klubben har följt hans framfart noga under det senaste året där han etablerat sig i elitfotbollen. Lucas förmåga att driva sin egen utveckling tror vi passar väl in i vår miljö och vi ser fram emot hans fortsatta framfart i den grönvita tröjan, säger Lustig till VSK:s hemsida.

Mittfältaren noterades den gångna säsongen för fem mål och tio assist på 30 matcher i superettan.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt