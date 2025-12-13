Klart: Västerås SK plockar in mittfältare

Västerås SK har gjort klart med nyförvärv.

Lucas Sibelius är klar för de allsvenska nykomlingarna.

– Lucas är en teknisk skicklig offensiv spelare, med en bra högerfot som kan avgöra matcher, säger tf sportchef Mikael Lustig.

Tidigare i dag stod det klart att Lucas Sibelius lämnar Falkenbergs FF.

Nu står det klart att karriären fortsätter i allsvenskan och i Västerås SK för 23-åringen.

– Jag har helat tiden tyckt att VSK är en av de bättre klubbarna. Jag sa det rätt tidigt att de vinner nog serien. Det var ett lätt beslut, säger han i ett uttalande.

Mikael Lustig, som nyligen presenterades som tf sportchef i klubben, uttalar sig också:

– Lucas är en teknisk skicklig offensiv spelare, med en bra högerfot som kan avgöra matcher. Klubben har följt hans framfart noga under det senaste året där han etablerat sig i elitfotbollen. Lucas förmåga att driva sin egen utveckling tror vi passar väl in i vår miljö och vi ser fram emot hans fortsatta framfart i den grönvita tröjan, säger Lustig till VSK:s hemsida.

Mittfältaren noterades den gångna säsongen för fem mål och tio assist på 30 matcher i superettan.