Klart: Watford anställer tränare från Anderlecht

Watford har gjort klart med en ny huvudtränare.

Detta i form av Edward Still som kommer från Anderlecht.

– Jag är alldeles överlycklig, säger Still i ett uttalande.

Foto: Alamy

I oktober valde Championship-klubben Watford att sparka huvudtränaren Paulo Pezzolano efter ynka tio matcher. Då tog Javi Gracia över klubben.

Nu har man gjort klart med ännu en ny huvudtränare, i form av Edward Still. Den 35-årige engelsmannen, som också har belgiskt medborgarskap, har skrivit på ett kontrakt på två och ett halvt år och kommer senast från en interimanställning i Anderlecht.

– Jag är helt överlycklig, Jag är så glad och stolt över att vara här, säger Still i ett uttalande och fortsätter:

– Det här är en klubb som har en stor plats i engelsk fotboll och en fantastisk historia.

Nu menar den nya tränaren att allt fokus kommer att läggas i en och samma korg.

– Allt fokus kommer att ligga på att vinna matcher så snabbt som möjligt och få ut det bästa av spelarna, avslutar han.

Watford befinner sig på en elfteplats i Championship.